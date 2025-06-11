Онлайн кабінет підприємця в Україні: новий цифровий інструмент підтримки бізнесу

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на офіційному сайті уряду України

В Україні незабаром запровадять Онлайн кабінет підприємця – новий цифровий інструмент, що стане підтримкою для малого та середнього бізнесу на платформі “Дія.Бізнес”. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 червня.

Цей онлайн-кабінет надасть підприємцям можливість отримувати персоналізовану інформацію про державні програми підтримки, що сприятиме розширенню їхнього бізнесу за допомогою держави.

“Малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином за допомоги держави розширити власну справу.” – Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр зазначив, що підтримка бізнесу є одним із основних пріоритетів уряду. В Україні активно реалізуються програми пільгового кредитування, безповоротних грантів, створюються нові індустріальні парки, а також триває процес дерегуляції та цифровізації бізнес-процесів.

“Без сильної економіки не буде коштів для фінансування армії та стійкості нашої держави. Тому постійно працюємо над покращенням бізнес-клімату.” – Денис Шмигаль

У Міністерстві цифрової трансформації пояснили, що підприємці отримуватимуть push-сповіщення в застосунку Дія, що дозволить їм швидко переходити до відповідних розділів на порталі Дія.Бізнес.

Для отримання персоналізованих рекомендацій підприємці можуть добровільно ділитися даними через шеринг документів у Дії. Система використовуватиме анонімні дані з Державної податкової служби та Міністерства юстиції для автоматичного групування бізнесів і кращого розуміння їхніх потреб.

Окрім рекомендацій, онлайн-кабінет підприємця надасть можливість збирати зворотний зв’язок, вимірювати задоволеність користувачів та відстежувати вплив державної підтримки на розвиток бізнесу.

Онлайн-кабінет працюватиме в пілотному режимі протягом двох років і буде адміністрований Офісом з розвитку підприємництва та експорту.

Функціонал вже розроблений і проходить технічне тестування. Після завантаження необхідних даних його офіційно запустять. Це рішення значно спростить доступ підприємців до фінансування та програм підтримки, особливо для мікро- та малого бізнесу, який часто залишається поза увагою.