Нова онлайн-система нотаріальних послуг для українців за кордоном з 1 липня 2025

Про це у фейсбуці повідомив глава МЗС Андрій Сибіга

З 1 липня 2025 року українці, які перебувають за межами країни, отримали можливість користуватися новою автоматизованою системою нотаріальних послуг, запровадженою Міністерством закордонних справ. Ця система наразі доступна в 40 дипломатичних установах України, про що повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Основна перевага нововведення полягає в тому, що всі етапи подачі та обробки документів тепер можна виконати онлайн, без необхідності особистого відвідування консульства.

“Раніше для вчинення нотаріальної дії в консульстві громадянин мав особисто прийти та подати всі необхідні документи в паперовому вигляді, написати заяву власноруч; повідомити, які саме повноваження він збирається передати іншій особі, узгодити з консулом текст необхідної довіреності; оплатити консульський збір (зазвичай на пошті або в банку), а потім очікувати на друк довіреності консулом та її отримання у другій половині дня”, – Андрій Сибіга

Щоб скористатися новою послугою, українцям потрібно виконати кілька простих кроків:

авторизуватися на порталі “е-Консул” та заповнити онлайн-заявку на вчинення нотаріальної дії;

завантажити зразок довіреності або нотаріальної заяви та додати до неї необхідні документи (система автоматично підкаже, які саме документи потрібні);

консульський працівник перевіряє подану інформацію та надає згоду на оформлення документа. У разі виявлення помилок, ви отримаєте повідомлення з рекомендаціями щодо їх виправлення;

система формує нотаріальний документ, а ви отримуєте сповіщення про його готовність та необхідність сплатити консульський збір.

“Залишається записатися в е-Чергу на отримання готового документа, прибути до дипломатичної установи у визначений час, особисто підписати документ та, після внесення консулом інформації до реєстру нотаріальних дій, отримати оформлений документ”, – Андрій Сибіга

На даний момент послуга доступна для громадян України в посольствах і консульствах, розташованих у таких країнах, як Австралія, Алжир, Ангола, Аргентина, Ботсвана, В’єтнам, Гана, Ефіопія, Індія, Індонезія, Катар, Кенія, Китай, а також у генконсульствах у Гуанчжоу та Шанхаї, а також у посольствах в Конго, Кореї, Кот-д’Івуарі, Кубі, Кувейті, Латвії, Малайзії, Марокко, Мексиці, Мозамбіку, ОАЕ, Омані, ПАР, Перу, Руанді, Саудівській Аравії, Сенегалі, Сінгапурі, Таїланді, Тунісі, Чилі, Японії, а також у генконсульствах в Мілані, Гамбурзі та Гданську.

Система наразі працює в тестовому режимі, але незабаром планується її розширення на інші дипломатичні та консульські установи України за кордоном.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає запровадження нових послуг для українців у рамках експериментального проєкту “е-Консул”.