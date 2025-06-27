Безпілотний наземний комплекс PROTECTOR для Збройних сил України

Про це інформує пресслужба Міноборони

Міністерство оборони України оголосило про допуск до експлуатації безпілотного наземного комплексу PROTECTOR, розробленого вітчизняними виробниками. Цей комплекс має вражаючий запас ходу до 400 км, що робить його важливим елементом у складі Збройних сил.

PROTECTOR був створений на основі реального бойового досвіду українських військових, що дозволяє йому ефективно виконувати завдання в різних умовах місцевості та в будь-яку пору року. Основна мета цього комплексу – забезпечення безпеки військовослужбовців під час виконання як логістичних, так і бойових завдань.

Серед ключових функцій, які може виконувати PROTECTOR, виділяються:

перевезення боєкомплекту та спорядження,

евакуація поранених,

використання як платформи для роботизованих бойових модулів, а також мобільних систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і розвідки (РЕР).

Ця дистанційно керована платформа має вантажопідйомність до 700 кг і може долати відстані до 400 км. Оснащена потужним двигуном внутрішнього згоряння, вона демонструє високу прохідність. Повний привід дозволяє їй легко справлятися зі складними перешкодами, а колеса RunFlat забезпечують можливість руху навіть у разі пошкодження.

Заступник міністра оборони Валерій Чуркін підкреслив, що PROTECTOR представляє собою новий етап у розвитку наземних роботизованих комплексів, адже це повнорозмірний безпілотний автомобіль.