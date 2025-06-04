Україна запрошена на саміт НАТО в Гаазі 2024 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив запрошення України на саміт Альянсу, що відбудеться в Гаазі 24 та 25 червня. Цю інформацію повідомила кореспондентка.

“Дійсно, я запросив Україну на саміт. Ми якнайшвидше оприлюднимо програму з більш детальною інформацією. Що стосується Україна-НАТО, у нас буде – і це дуже важливо сьогодні – зустріч на рівні міністрів оборони, українська контактна група з оборони, завтра у нас буде Рада Україна-НАТО, і ми продовжимо проводити ці зустрічі й забезпечувати максимальну координацію наших дій.” – Марк Рютте

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив запрошення на саміт НАТО у Гаазі, яке стало відомим 2 червня. Він зазначив, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорюватиме з колегами можливі результати цієї важливої події.

“У нас була зустріч із генсеком НАТО. Нас запросили на саміт НАТО. Я думаю, це важливо.” – Володимир Зеленський

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підтвердив, що президент Зеленський отримав офіційне запрошення взяти участь у саміті, який відбудеться наприкінці червня в Гаазі. Також очікується, що на заході буде присутній президент США Дональд Трамп.

Речниця адміністрації президента США Керолайн Левітт 3 червня підтвердила, що Дональд Трамп відвідає саміт НАТО у Гаазі, запланований на 24 та 25 червня.