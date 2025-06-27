Україна розпочинає масштабну програму спільного виробництва зброї з партнерами Рамштайну

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Україна розпочинає нову програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами, яка охоплює як територію країни, так і держави-учасники Рамштайну. Наразі реалізується понад 30 таких ініціатив, про що повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Міністр зазначив, що відповідний законопроєкт вже зареєстрований у парламенті, і він сподівається на його ухвалення до вересня.

“Зараз є 21 ініціатива локалізації виробництв в Україні з найбільшими виробниками озброєння світу, і до десяти проєктів закордоном. Всі на різних стадіях – десь вже є конкретні домовленості, десь ще на стадії переговорів. Мова йде про Данію, Британію, Норвегію і так далі. Наприклад, в Данії український завод вже плануємо відкривати протягом найближчих місяців.” – Рустем Умєров

Умєров підкреслив, що основною метою є створення законодавчих механізмів для залучення інвестицій в Україну.

“Що стосується виробництв в Україні – то зараз опрацьовуємо також і можливість зосередження в окремих областях, регіонах, де ми зможемо забезпечити і фізичну безпеку цих заводів. Бо якщо ми говоримо про довгострокові інвестиції, контракти, наш стратегічний інтерес – щоб ці підприємства були захищені ППО.”

Міністр також зазначив, що Україна активно поглиблює співпрацю з європейськими та американськими оборонними компаніями.

Вже реалізуються спільні проєкти з німецькими підприємствами у сферах бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

З американськими партнерами тривають проєкти в галузі дронів, артилерії та боєприпасів.

Умєров наголосив, що створення спільних підприємств є ключовим інструментом для отримання замовлень від західних урядів, роботи в ЄС та виходу на ринки НАТО, що підвищує якість українського озброєння та забезпечує доступ до новітніх технологій.

“Участь українців у виробництві за кордоном – один із векторів підтримки. Уряди країн-партнерів, як-от Велика Британія, розглядають ініціативи, які можуть сприяти працевлаштуванню українців у нових оборонних виробництвах.” – Рустем Умєров

За словами міністра, Міністерство оборони забезпечить ключові умови для реалізації цих проєктів, включаючи укладання контрактів, пошук безпечних локацій та захист виробництв, якщо вони будуть розміщені в Україні.