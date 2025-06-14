Україна та Ізраїль обговорюють постачання систем ППО Patriot

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю заперечило виданню Ynet інформацію про передавання України систем ППО Patriot.

Переговори між Україною та Ізраїлем щодо постачання систем протиповітряної оборони тривають, проте спочатку мова не йшла про американські системи Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

Зеленський зазначив, що угода з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу стосувалася систем ППО до початку конфлікту з ХАМАСом восени 2023 року. Тоді обговорювалися не установки Patriot, а ізраїльсько-індійська система Barak 8. Внаслідок нападу ХАМАСу Україна так і не отримала цю систему.

Крім того, досі не надійшла й установка Patriot, про яку домовилися пізніше.

“Ми отримали інформацію, що можемо розраховувати на якісь старі моделі Patriot. Тобто є зброя, яка робоча, і є донори, щоб відновлювати. Була частина систем в Ізраїлі, яка може працювати, якщо її трішки відновити. Але кінець-кінцем одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам Америки для відновлення. Ми цю систему на території України ще не бачили.” – Володимир Зеленський

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю спростувало інформацію, опубліковану виданням Ynet, про передачу Україні систем ППО Patriot.

“Ці заяви не відповідають дійсності. Ізраїль не передавав Україні системи Patriot.” – Міністерство закордонних справ Ізраїлю

Крім того, повідомлялося, що Росія вимагала від Ізраїлю роз’яснень щодо інформації про передачу систем Patriot.

9 червня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський підтвердив, що Ізраїль передав для потреб Збройних сил України системи ППО Patriot, які були отримані від США на початку 1990-х років.