Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС для захисту критичної інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації

Україна отримала можливість доступу до Резерву кібербезпеки Європейського Союзу, що є важливим кроком у рамках акта про кіберсолідарність ЄС. Ця ініціатива має на меті зміцнення цифрової безпеки в країні. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Згідно з інформацією відомства, цей прогрес став можливим завдяки підписанню змін до угоди про участь України в програмі “Цифрова Європа” (2021–2027) міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. З боку Євросоюзу документ затвердив керівник генерального директорату Єврокомісії “Коннект”.

У разі серйозних кібератак на критично важливу інфраструктуру, таку як державні інформаційні системи, електромережі та інші важливі об’єкти, Україна зможе отримати підтримку від мережі сертифікованих експертів ЄС у сфері кіберзахисту.

“Вони можуть оперативно втрутитися та допоможуть зупинити атаку, захистити інформацію і відновити роботу систем. Це посилить спроможності нашої країни в протидії кіберзагрозам, сприятиме швидшому відновленню після масштабних кіберінцидентів та забезпечить більш стабільну роботу об’єктів.” – Міністерство цифрової трансформації України

Співпраця з ЄС у рамках Резерву кібербезпеки не лише зміцнить національну безпеку України, але й забезпечить захист сервісів, якими користуються мільйони українців щодня.

Раніше Михайло Федоров зазначав, що Україна щомісяця стикається з приблизно 100 тисячами кібератак.