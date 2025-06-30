Головні новини України 30 червня 2025: санкції, атаки, політика безпеки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

30 червня 2025 року відзначаємо 1223-й день війни України проти Росії. У цей час Київ активно долучився до санкційних заходів Європейського Союзу, спрямованих проти агресора. Ось основні події на сьогодні:

29 червня Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив званням Героя України пілота F16 Максима Устименка, який загинув під час відбиття масованого удару з боку РФ.

Київ приєднався до кількох пакетів санкцій ЄС, які також включають обмеження проти Ірану.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни, один із ініціаторів законодавчих заходів проти Кремля, повідомив, що Дональд Трамп вважає, що настав час для нових санкцій проти Росії.

Президент Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє протипіхотні міни. Міністерство закордонних справ України пояснило причини цього рішення.

Крім того, Україна завершила офіційний скринінг відповідності законодавства нормам ЄС у двох переговорах – “Транспорт” та “Транс’європейські транспортні мережі”, який проходив з 24 по 27 червня у Брюсселі.

Вплив російських атак на Харківщині

На Харківщині четверо людей отримали медичну допомогу після атаки російського безпілотника на селище Пісочин, про що повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. Раніше він інформував про трьох постраждалих внаслідок цієї атаки.

Російські війська завдали ударів по Харківщині за допомогою безпілотників. За словами Синєгубова, внаслідок атак пошкоджено будівлю СТО у Пісочині, де виникла пожежа. У селі Курортне Чугуївського району також горить цивільна будівля, а в Дергачах після удару безпілотника спалахнула пожежа.

Протягом дня в Харкові було чутно кілька вибухів. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що вибухи сталися за межами міста.

Кореспонденти повідомляють про повторні вибухи у Харкові, що свідчить про продовження обстрілів у регіоні.

Роз’яснення МЗС щодо виходу з Конвенції про заборону протипіхотних мін

У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що рішення про вихід з Оттавської конвенції було ухвалене через необхідність забезпечення ефективного захисту територіальної цілісності та безпеки країни в умовах триваючої агресії з боку Росії.