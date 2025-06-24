Україна приєдналася до Європейської аудіовізуальної обсерваторії

Про це повідомили пресслужба Ради Європи

Україна офіційно стала 42-м членом Європейської аудіовізуальної обсерваторії. Це важливий крок для країни, оскільки представництво в керівному органі Обсерваторії – Виконавчій раді – здійснюватиме Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, узгоджуючи свої дії з Міністерством культури та інформаційної політики України.

Згідно з інформацією, наданою пресслужбою Ради Європи, голова Національної ради Ольга Герасим’юк представлятиме Україну у Виконавчій раді. Офіційне членство України розпочалося 19 червня 2025 року.

Європейська аудіовізуальна обсерваторія, що розташована в Страсбурзі, виконує роль інформаційного центру Ради Європи, зосереджуючи увагу на питаннях кіно, телебачення та потокового мовлення в 41 європейській країні. Обсерваторія надає важливі дані та правовий аналіз для індустрії аудіовізуального сектора, більшість з яких доступна безкоштовно у вигляді звітів та баз даних на її офіційному веб-сайті.

Членство України в Обсерваторії відкриває нові можливості для включення фактів та статистичних даних про нашу країну до звітів та баз даних. Це також дозволить Україні стати частиною різних мереж, які сприяють обміну інформацією та розвитку аудіовізуальної сфери.

Таке приєднання підвищить впізнаваність України на європейському рівні та підтримає професіоналів, які працюють у кіно, телебаченні та стрімінгових сервісах. Українські фахівці отримають доступ до цінних ресурсів і зможуть розширити свої знання про європейський аудіовізуальний сектор.