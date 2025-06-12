Порушення мовного законодавства у 2025: штрафи та відповідальність

Таку статистику він озвучив в інтерв’ю виданню “Лівий берег”

З початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на загальну суму близько 200 тисяч гривень. Цю інформацію озвучив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв’ю.

За його словами, протягом року надійшло 1182 звернення, за якими наразі проводять 420 перевірок для виявлення порушень. Тарас Кремінь зазначив, що особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення, з яких виніс 57 штрафів, що в середньому становить 3400 гривень.

“За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3400 гривень. Звичайно, там були й повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплачено порушниками до місцевих бюджетів.” – Тарас Кремінь

Кремінь також підкреслив, що кількість порушень мовного законодавства залишається на високому рівні, оскільки з’являються нові інтернет-ресурси та виникають мовні скандали. Проте, у 80% випадків після звернень громадян ситуація покращується, особливо в сферах обслуговування, реклами, освіти та інформації про товари.

“Тобто, скажімо, якщо вивіска була недержавною мовою, вона змінюється на українську – і на тому ситуація закривається.” – Тарас Кремінь

Законодавство про мову та відповідальність за порушення

Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” набрав чинності 16 липня 2019 року, закріплюючи статус української мови як єдиної державної. Закон поступово вводить використання української мови в роботі органів влади, місцевого самоврядування та інших публічних сферах.

З 16 січня 2021 року державна мова стала обов’язковою для обслуговування споживачів. За порушення мовного законодавства передбачено попередження або штрафи: від 3400 до 8500 гривень за перше порушення та від 8500 до 11900 гривень за повторне.

З 16 січня 2022 року друковані медіа також мали перейти на українську мову, що є частиною комплексного впровадження закону.