Про це на засіданні уряду сповіло Telegram-канал Дениса Шмигаля

Кабінет Міністрів України ухвалив нове рішення, яке стосується фінансової підтримки сімей, що готуються до відправлення своїх дітей у перший клас. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про запуск програми “Пакунок школяра”, що передбачає грошову допомогу для батьків.

“Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.” – Денис Шмигаль

Умови отримання виплати

Виплату “Пакунок школяра” зможе отримати кожна українська родина. Для цього необхідно подати заявку через платформу “Дія”. Важливо зазначити, що гроші можна буде витратити лише в безготівковій формі, розраховуючись карткою за придбанням шкільних товарів.

Прем’єр-міністр також зазначив, що Міністерство соціальної політики найближчим часом надасть детальну інформацію про процедуру подачі заявок.