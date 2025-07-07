Про це на засіданні уряду сповіло Telegram-канал Дениса Шмигаля
Кабінет Міністрів України ухвалив нове рішення, яке стосується фінансової підтримки сімей, що готуються до відправлення своїх дітей у перший клас. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про запуск програми “Пакунок школяра”, що передбачає грошову допомогу для батьків.
“Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі.”
Умови отримання виплати
Виплату “Пакунок школяра” зможе отримати кожна українська родина. Для цього необхідно подати заявку через платформу “Дія”. Важливо зазначити, що гроші можна буде витратити лише в безготівковій формі, розраховуючись карткою за придбанням шкільних товарів.
Прем’єр-міністр також зазначив, що Міністерство соціальної політики найближчим часом надасть детальну інформацію про процедуру подачі заявок.
“Виплата в 5 тис. грн жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.”
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