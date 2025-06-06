В Україні запустили Навчально-випробувальний комплекс UTTC для протимінної діяльності

Про це повідомили в українському оборонному відомстві

В Україні офіційно запустили Навчально-випробувальний комплекс, що спеціалізується на новітніх технологіях у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, відомий як UTTC (Ukrainian Training and Testing Complex). Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві оборони України.

На урочистому відкритті полігону були присутні фахівці з розмінування з Сил безпеки та оборони України, представники центральних і місцевих органів влади, а також делегації з країн-партнерів, бізнесу, міжнародних організацій та операторів у сфері протимінної діяльності.

Перший день роботи комплексу став платформою для демонстрації продукції українських підприємств, а також експозицій наукових установ і техно-індустріальних кластерів.

Полігон обладнаний трасами та смугами перешкод для легких і важких механізованих засобів розмінування, а також майданчиками для тестування безпілотних авіаційних і наземних роботизованих систем, металодетекторів, спеціального обладнання для розмінування, споруд цивільного захисту та засобів для екологічного контролю.

У Міністерстві оборони підкреслили, що цей комплекс стане центром накопичення досвіду у сфері протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, а також науково-дослідної діяльності та виробничих можливостей для розробки, тестування та впровадження інноваційних проєктів.

Ідея створення випробувального полігону для тестування нових технологій у розмінуванні була озвучена Міністерством оборони ще в лютому 2025 року.

У вересні 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що, за оцінками уряду та експертів, Україні потрібно близько 10 тисяч саперів для розмінування територій, забруднених російськими мінами, протягом наступних п’яти років.

Дані за грудень 2024 року свідчать, що потенційно забруднена мінами територія України становить приблизно 139 000 квадратних кілометрів. Це призводить до щорічних збитків для української економіки в розмірі 11,2 мільярда доларів.

У січні 2025 року в Україні було унормовано використання дронів та аналіз супутникових знімків для обстеження територій, забруднених вибухонебезпечними предметами.

27 лютого 2025 року Міністерство економіки повідомило, що для розмінування територій, забруднених вибухівкою внаслідок повномасштабної війни, Україні знадобиться 29,8 мільярда доларів, що на 4,8 мільярда доларів менше, ніж попередні оцінки.