Україна впроваджує дрон-матку зі штучним інтелектом для бойових операцій

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїй Twitter-аккаунті

В Україні вперше було впроваджено дрон-матку, що працює на основі штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 29 травня.

За словами міністра, дрони, оснащені штучним інтелектом, вже активно використовуються на фронті. Український оборонний кластер Brave1 розробив нове технологічне рішення, яке значно підвищує ефективність і точність ударів по ворогу.

Дрон-матка здатна доставляти два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Ці дрони можуть автономно виявляти та уражати різноманітні цілі, включаючи літаки, системи протиповітряної оборони та об’єкти критичної інфраструктури.

Якщо відстань до цілі не перевищує 100 км, дрон повертається назад для повторного використання, що робить його ще більш економічним.

Вартість однієї місії становить приблизно $10 000, що є значно дешевшим у порівнянні з запуском ракети, вартість якого може бути в 300–500 разів вищою.

Важливо зазначити, що вся операція виконується без використання GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтуючись на дані з камер, а технологія LIDAR підвищує точність виконання завдань.

Штучний інтелект в дроні самостійно розпізнає та обирає цілі, що робить цю систему надзвичайно ефективною та автономною у виконанні бойових завдань.