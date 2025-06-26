Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні розпочинається новий проєкт під назвою “Офіцер-рятувальник громади”, який має на меті призначити відповідальну особу в кожній громаді для забезпечення цивільного захисту, підготовки до надзвичайних ситуацій, організації евакуації та контролю за пожежною безпекою.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час форуму “Безпечна громада 2025”, що проходив у Дніпрі. На заході зібралися голови обласних військових адміністрацій, керівники територіальних громад, а також представники ДСНС і поліції.

“Ми обʼєднали на заході голів ОВА та територіальних громад, керівників ДСНС та поліції. Головна мета – посилити безпеку людей там, де вони живуть. Особливо це важливо для прифронтових та прикордонних регіонів.” – Ігор Клименко

Клименко підкреслив, що основною новацією цього року є запуск проєкту “Офіцер-рятувальник громади”. Ця особа стане першим, хто прийде на допомогу, добре розуміє потреби своєї громади та разом із поліцейським офіцером забезпечуватиме безпеку на місцях.

“Офіцер-рятувальник – той, хто першим прийде на допомогу. Хто знатиме громаду та її потреби. Хто разом із поліцейським офіцером стане осередком безпеки в громадах. Цей проєкт – логічне продовження реформи безпеки, яку ми розпочали кілька років тому.” – Ігор Клименко

Міністр також відзначив успішний досвід роботи поліцейських офіцерів громади, який тепер розширюється на сферу цивільного захисту. За його словами, понад 70% територіальних громад вже охоплені поліцейською присутністю, а спільно з керівниками громад реалізовано 13 тисяч безпекових ініціатив.

Згідно з результатами опитування, у 2024 році середній рівень довіри до поліцейських офіцерів громади склав 76%, що свідчить про ефективність цього підходу.