DOT-Chain Defence: нова цифрова платформа для закупівлі озброєння в Україні

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Telegram-каналі Міністерства оборони України

7 липня Міністерство оборони України представило нову цифрову платформу для постачання озброєння, відому як DOT-Chain Defence. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Ця система функціонує за принципом маркетплейсу, що дозволяє бригадам самостійно обирати необхідне озброєння через спеціалізовану ІТ-платформу Державного оператора тилу. У рамках пілотного проєкту візьмуть участь 10 бригад Збройних сил України, а Міноборони виділило 1 мільярд гривень для реалізації цього проєкту через Агенцію оборонних закупівель.

Умєров зазначив, що військові вже можуть замовляти FPV-дрони, а в подальшому – інші типи безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані комплекси. Постачання відбуватиметься не за місяці, а протягом кількох тижнів, що дозволить уникнути зайвої бюрократії.

DOT-Chain Defence ґрунтується на моделі цифрових закупівель харчування для армії, яка вже продемонструвала свою ефективність. Ця система забезпечує прозорість, конкуренцію та швидкий зворотний зв’язок між військовими, виробниками та державою.

Принципи роботи системи включають:

Військові можуть самостійно обирати, замовляти та бронювати необхідні засоби, бачити терміни постачання, залишати відгуки та отримувати швидкі відповіді;

Виробники отримують чіткий механізм співпраці з державою та армією, а також прямий зворотний зв’язок від військових;

Держава має можливість бачити реальні потреби фронту, ухвалювати рішення на основі даних, підтримувати розвиток оборонно-промислового комплексу та впроваджувати інновації.