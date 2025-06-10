Реєстрація великотоннажного та технологічного транспорту в Україні 2025

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

В Україні стартувала реєстрація великотоннажного та технологічного транспорту. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Згідно з урядовою постановою №557, яка була прийнята 9 травня 2025 року, нова послуга буде доступна протягом 5 робочих днів. Постанова визначає порядок відомчої реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, а також ведення обліку та зняття з обліку великотоннажних і технологічних транспортних засобів, які не призначені для використання на загальних вулично-дорожніх мережах.

У сервісному центрі зазначили, що перереєстрація транспортних засобів, які були зареєстровані до набрання чинності цієї постанови, можлива лише після проведення експертного дослідження ідентифікаційних номерів складових частин та свідоцтва про реєстрацію. Також потрібно надати свідоцтво про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку у попередньому органі реєстрації, яке має бути засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою (якщо є).

Власники техніки повинні виконати реєстраційні дії протягом 10 днів, маючи при собі паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картку та витяг про місце проживання) та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо реєстраційні дії виконує уповноважений представник, фізичним особам необхідно надати нотаріально посвідчену довіреність, а юридичним – організаційно-розпорядчий документ (рішення, розпорядження, наказ) та видану довіреність.

Крім документів, що підтверджують особу, потрібно підготувати документи, які підтверджують правомірність придбання або отримання транспортного засобу, декларацію про відповідність, висновок експертного дослідження (якщо транспортний засіб був в експлуатації за кордоном) та інші.

“Відповідальність за достовірність поданих для відомчої реєстрації документів несе власник згідно із законодавством.” – Пресслужба Головного сервісного центру МВС

Після успішної реєстрації власнику або його уповноваженій особі видається нове свідоцтво про реєстрацію, а також присвоюється буквено-цифрова комбінація номерного знака, яка може бути видана або не видана.

У новому свідоцтві в розділі “Особливі відмітки” зазначаються серія, номер попереднього свідоцтва та найменування органу реєстрації, який його видавав. Відомості про перереєстрацію вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Орієнтовна вартість послуги становить 600 грн з видачею номерного знака або близько 404 грн без нього. У цю суму входять вартість бланка свідоцтва (54 грн), адміністративна послуга (350 грн) та номерний знак (138 грн).

У разі наявності в Єдиному державному реєстрі інформації про арешт на підставі судового рішення чи постанови виконавця, реєстраційні дії забороняються.

Для отримання послуги необхідно попередньо зареєструватися на сайті Головного сервісного центру в розділі е-запис та обрати послугу “Відомча реєстрація великотоннажних/технологічних транспортних засобів”. Експертне дослідження також проводиться за попереднім записом.

У ГСЦ повідомили, що перші великотоннажні транспортні засоби вже зареєстровані в Києві, Запоріжжі та Дніпрі.