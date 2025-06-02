Кабмін України підтримує працевлаштування осіб з інвалідністю: нові фінансові можливості

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України

Кабінет Міністрів України прийняв важливе рішення, яке відкриває нові горизонти для працевлаштування осіб з інвалідністю. Відтепер кошти, отримані від штрафів, накладених на роботодавців за невиконання вимог щодо працевлаштування людей з інвалідністю, можуть бути використані для створення нових робочих місць та розвитку інклюзивного ринку праці.

Цю інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства соціальної політики України. Зміни були ініційовані Мінсоцполітики та закріплені в ухваленій урядовій постанові.

Фінансування буде спрямоване на кілька ключових напрямків:

створення нових робочих місць для осіб з інвалідністю;

обладнання робочих місць спеціалізованими меблями, технікою та іншими необхідними засобами;

підготовка навчальних матеріалів, зокрема у доступних форматах.

Крім того, уряд спростив процедуру розрахунку штрафів для роботодавців. Якщо дані про працівників змінюються до 31 березня, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю автоматично перерахує суму штрафу та повідомить про це роботодавця до 10 червня. Це нововведення має на меті зменшити кількість помилок і зробити систему більш прозорою.

У Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що ці зміни не лише покращать контроль за дотриманням квот, але й реально підтримають людей з інвалідністю та відповідальних роботодавців.

З 2026 року в Україні запрацює нова система: роботодавці матимуть можливість або працевлаштувати людину з інвалідністю, або сплатити внесок до спеціального фонду, який фінансуватиме створення інклюзивних умов на ринку праці.