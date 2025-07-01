Україна запускає програму спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами

Про це повідомив міністр оборони України Рустам Умєров на своїй Facebook-сторінці

Україна розпочинає нову програму спільного виробництва озброєння у співпраці з міжнародними партнерами. Ця ініціатива передбачає відкриття нових заводів та виробничих майданчиків як на території України, так і в країнах, що входять до Контактної групи з питань оборони у форматі “Рамштайн”. Про це повідомив міністр оборони України Рустам Умєров.

Важливо зазначити, що до завершення війни все озброєння, яке буде вироблено на цих підприємствах, постачатиметься виключно українським Силам оборони.

“Ми маємо безцінний досвід ведення сучасної війни, власне ефективне озброєння та можливість випробовувати його безпосередньо на полі бою. Україна стає рівноправним гравцем на глобальному ринку зброї.” – Міністерство оборони України

Для успішної реалізації цієї програми українські виробники отримають спеціальний правовий та податковий режим, що дозволить їм масштабувати та модернізувати виробництво, зменшити регуляторний тиск і забезпечити високий рівень безпеки.

1 липня Міністерство оборони спільно з парламентським Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики представили чотири законопроєкти, які стосуються:

Податкового кодексу України;

Митного кодексу;

Бюджетного кодексу;

Кримінального кодексу.

Ці зміни спрямовані на розвиток оборонної галузі, спрощення процедур та захист критичної інфраструктури.

Перше голосування за відповідний пакет законопроєктів у Верховній Раді заплановано на цей місяць, і в Міноборони сподіваються на підтримку депутатів.

Раніше, під час спілкування з журналістами, Умєров зазначив, що Україна запускає програму спільного виробництва зброї з міжнародними партнерами, і наразі існує понад 30 ініціатив. Він підкреслив, що мета цієї програми – створити законодавчі інструменти для стимулювання інвестицій в Україну.