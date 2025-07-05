Будівництво муніципального житла в Україні: старт у 10 громадах у 2025 році

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

У 10 громадах України незабаром розпочнеться будівництво муніципального житла. Цей процес стартує наприкінці літа 2025 року, після проведення конкурсу, який визначить громади-учасниці. Про це повідомив Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій України, під час телемарафону “Єдині новини”.

“Починаємо будівництво першого муніципального житла у 10 пілотних громадах. До кінця літа відбудеться конкурс, який визначить перші 10 громад, де почнеться будівництво. Ключовими критеріями відбору стануть кількість зареєстрованих ВПО, наявність земельної ділянки з документацією, підведені комунікації, а також готовність громади до співфінансування.” – Олексій Кулеба

Міністр зазначив, що міжнародні партнери України зосереджені на будівництві житла в західних регіонах. Водночас існує великий попит на житло від людей, які переїхали з небезпечних та тимчасово окупованих територій, і прагнуть жити ближче до своїх домівок у таких областях, як Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Херсонська.

“Проте ми спостерігаємо інший запит – люди, які переїхали з небезпечних зон, і тимчасово окупованих територій, вони хочуть жити ближче до свого дому, тобто це Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина тощо. Ми також ведемо переговори з урядами країн ЄС, Японії, Канади – у кожного з них є окрема зацікавленість у житловій темі.” – Олексій Кулеба

Фінансування проекту буде здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів, кредитів та грантів міжнародних партнерів. Наразі вже підтверджено 400 мільйонів доларів від Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії.

Проект передбачає будівництво типового житла, яке буде готове до заселення з базовим ремонтом, меблями та технікою. Орієнтовна орендна плата за однокімнатну квартиру складе близько 5 тисяч гривень, але остаточна сума залежатиме від регіональних особливостей та доходу родини.

“Житло в межах проєкту зможуть отримати ті, хто сьогодні має об’єктивну житлову потребу. Це внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, ветерани, родини загиблих військових, особи з інвалідністю внаслідок війни, діти-сироти. Також медики, освітяни, соціальні працівники, працівники ЖКГ, які забезпечують життєдіяльність громад.” – Олексій Кулеба

Основною умовою для отримання житла є відсутність у власності іншого житла або його наявність на територіях, де ведуться бойові дії чи які тимчасово окуповані Росією.

“Це важливе уточнення – воно дозволяє враховувати реальні життєві обставини людей, які вимушено покинули домівки.” – Олексій Кулеба

10 червня 2025 року в Україні розпочалась робота над державною стратегією житлової політики, яка визначатиме нову модель забезпечення українців доступним житлом. 2 липня Кабмін погодив експериментальний проект зі створення фонду муніципального орендного житла, який планується реалізувати протягом двох років.

Першочергово такі квартири отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, внутрішні переселенці, діти-сироти, вчителі, лікарі та комунальники. За даними, минулого року в Україні понад 600 тисяч людей стояли в черзі на отримання житла, що підкреслює нагальність реформування житлової політики.