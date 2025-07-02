Уряд України запускає фонд муніципального орендного житла для соціально вразливих

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі

Уряд України затвердив експериментальний проєкт, спрямований на створення фонду муніципального орендного житла, який планується реалізувати протягом наступних двох років. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 2 липня.

За словами прем’єра, першочергово муніципальне житло отримають ветерани, родини загиблих захисників, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, діти-сироти, а також вчителі, лікарі та працівники комунальних служб.

Уряд також визначив основні критерії для житла. Як зазначив Шмигаль, норма становитиме 40 м² на родину з двох осіб, а також житло повинно бути придатним для проживання, включаючи меблі та побутову техніку.

“Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень.” – Денис Шмигаль

Прем’єр також додав, що фінансування цього проєкту здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів, а також за допомогою кредитів і грантів, наданих Україні міжнародними партнерами. Замовниками будівництва виступатимуть місцеві громади.

Нагадаємо, що минулого літа голова комітету Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк зазначала, що в Україні понад 600 тисяч людей очікують на отримання житла. При цьому право на поліпшення житлових умов закріплено в Житловому кодексі.

Вона підкреслила, що для вирішення цієї проблеми необхідно переглянути законодавство, яке регулює житлову політику в країні.

10 червня 2025 року в Україні розпочалася робота над новою державною стратегією житлової політики, яка має на меті визначити нову модель забезпечення українців доступним житлом.