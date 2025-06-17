Україна створює національну велику мовну модель зі штучного інтелекту

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України разом з оператором мобільного зв’язку Київстар розпочинають важливий проєкт – розробку національної великої мовної моделі (LLM). Ця модель стане основою для створення різноманітних рішень у сфері штучного інтелекту.

Згідно з інформацією від Мінцифри, нова українська мовна модель буде навчена на даних, зібраних українською мовою. Це дозволить досягти більшої точності у відповідях у порівнянні з міжнародними аналогами.

У міністерстві акцентують увагу на тому, що створення національної моделі допоможе зберегти та обробити дані в межах країни, що є надзвичайно важливим для безпеки в таких сферах, як оборона, державне управління, медицина та фінанси. Це також забезпечить захист персональних даних та національної безпеки під час впровадження штучного інтелекту в різні галузі.

Для ефективної координації роботи над проєктом Мінцифри планує створити спеціальний комітет, до складу якого увійдуть представники міністерства, інших державних установ, Київстару, а також технічні та етичні експерти. Міністерство відповідатиме за збір даних для навчання моделі, залучаючи державні та приватні організації, включаючи університети, наукові інститути, національні бібліотеки та інтелектуальні фонди.

“Київстар має прямий доступ до міжнародного досвіду через материнську компанію VEON, яка вже реалізувала успішні національні AI-проєкти.” – Міністерство цифрової трансформації України

Київстар належить нідерландській компанії Veon, яка у 2023 році оголосила про продаж своїх активів у Росії та вихід з цього ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. У 2024 році Veon перенесла свою штаб-квартиру з Амстердаму до Дубая (ОАЕ) для стратегічної переорієнтації на нові ринки.

Варто зазначити, що 25% акцій Veon належать компанії LetterOne Investment Holdings, заснованій російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Петром Авеном, які підпадають під санкції України через їхню підтримку агресії РФ.