Україна створює платформу для розвитку оборонного виробництва у 2025 році

Як повідомив офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського
Україна розпочинає ініціативу зі створення нової платформи, спрямованої на розвиток власного оборонного виробництва. Цей проект передбачає тривалу та системну співпрацю з міжнародними партнерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 20 червня.
“Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво, у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв.”
Глава держави акцентував увагу на тому, що 2025 рік стане рекордним за обсягами підтримки від союзників, як фінансової, так і в рамках контрактів на постачання озброєння. Україна також планує укласти нові угоди з партнерами по НАТО, зокрема щодо інвестицій у виробництво сучасних технологій, дронів та артилерійських снарядів.
Особливу увагу приділяють розробці дронів-перехоплювачів, які призначені для захисту від ударних безпілотників типу “шахед”. Декілька українських підприємств вже демонструють позитивні результати, а співпраця з міжнародними партнерами сприяє залученню додаткового фінансування.
Обсяги виробництва дронів-перехоплювачів постійно зростають, що є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.
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