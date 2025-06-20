Україна створює платформу для розвитку оборонного виробництва у 2025 році

Як повідомив офіційний Telegram-канал Володимира Зеленського

Україна розпочинає ініціативу зі створення нової платформи, спрямованої на розвиток власного оборонного виробництва. Цей проект передбачає тривалу та системну співпрацю з міжнародними партнерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 20 червня.

“Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво, у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв.” – Володимир Зеленський

Глава держави акцентував увагу на тому, що 2025 рік стане рекордним за обсягами підтримки від союзників, як фінансової, так і в рамках контрактів на постачання озброєння. Україна також планує укласти нові угоди з партнерами по НАТО, зокрема щодо інвестицій у виробництво сучасних технологій, дронів та артилерійських снарядів.

Особливу увагу приділяють розробці дронів-перехоплювачів, які призначені для захисту від ударних безпілотників типу “шахед”. Декілька українських підприємств вже демонструють позитивні результати, а співпраця з міжнародними партнерами сприяє залученню додаткового фінансування.

Обсяги виробництва дронів-перехоплювачів постійно зростають, що є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни.