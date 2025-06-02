Онлайн-платформа для дистанційного вивчення українознавчого компоненту за кордоном

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України запустило нову онлайн-платформу, яка значно спрощує процес реєстрації на українознавчий компонент для дітей, що навчаються за межами країни. Ця програма розроблена спеціально для українських дітей, які опинилися за кордоном.

Згідно з інформацією пресслужби Міносвіти, українознавчий компонент охоплює вивчення української мови, літератури, історії, географії та інших предметів, які не входять до навчальних планів місцевих шкіл.

“Решту предметів можна перезарахувати. Школи адаптують розклад відповідно до часових поясів і потреб родин”, – додали у Міносвіти.

Для реєстрації на платформі доступне спеціальне посилання, яке надає можливість отримати навчальні матеріали та організувати дистанційне навчання.

За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року в Європейському Союзі тимчасовий захист отримали близько 4,3 мільйона українців, які були змушені залишити країну через повномасштабне вторгнення Росії. Найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).

Крім того, у Міносвіти зазначили, що понад 350 тисяч українських дітей, які перебувають за кордоном, наразі навчаються дистанційно у вітчизняних школах.