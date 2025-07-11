Агенція оборонних закупівель запускає тендери на FPV-дрони на 3,3 млрд грн

Про це повідомляється Міністерство оборони УкраїниВідомлюється на сайті Міністерства оборони України.

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) розпочала реалізацію перших закупівель FPV-дронів в рамках рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів перевищує 3,3 млрд грн, про що повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Закупівлі були оголошені на платформі Prozorro, де представлені:

11 лотів на суму 2 057 875 582 грн

8 лотів на суму 1 316 050 650 грн

Ці закупівлі вперше проводяться на основі тактико-технічних характеристик (ТТХ), що дозволило залучити більше виробників до процесу. Наразі 19 компаній успішно пройшли кваліфікацію.

Рамкова угода є процедурою державних закупівель, яка передбачає попередній відбір постачальників за основними критеріями. Після кваліфікації серед них проводяться конкретні тендери з чітко визначеними вимогами до продукції.

Закупівля FPV-дронів проходитиме в закритому модулі Prozorro, що забезпечить захист чутливої інформації про виробників. Пропозиції можуть подаватися безпосередньо або через офіційного представника.

Відомо, що 1 травня міністр оборони України Рустем Умєров підписав указ про створення Комісії з реорганізації Державного оператора тилу (ДОТ), яку очолить директор АОЗ Арсен Жумаділов. Комісія працюватиме на базі АОЗ.

“Міноборони працює над синхронізацією підходів, адаптацією законодавства та формуванням нової моделі забезпечення. Це має стати основою для створення ефективної системи в післявоєнний період. Це частина “великого плану побудови сучасної армії”.

Раніше голова АОЗ Арсен Жумаділов повідомляв про обʼєднання ДОТ і АОЗ, зазначаючи, що це сприятиме покращенню взаємодії з Міноборони, ринком та військовими, а також усуненню конкуренції між цими двома структурами.

Представництво НАТО в Україні рекомендувало зберегти Агенцію оборонних закупівель, відповідальну за придбання летальної зброї, та Державний оператор тилу, який займається нелетальними закупівлями, як окремі агенції, принаймні на час війни.

Нагадаємо, що наприкінці січня міністр оборони Умєров звільнив тодішню керівницю АОЗ Марину Безрукову, незважаючи на рішення Наглядової ради продовжити з нею контракт. Новим керівником було призначено Арсена Жумаділова.