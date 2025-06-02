Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації

В Україні розпочало свою діяльність нове державне агентство “ПлейСіті”, яке займатиметься регулюванням ринку азартних ігор. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві цифрової трансформації.

Основна мета “ПлейСіті”, створеного замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), полягає в забезпеченні прозорості та контролю в сфері азартних ігор і лотерей.

Серед пріоритетних завдань агентства – впровадження цифрових технологій у процес видачі ліцензій операторам. У Мінцифри підкреслили, що рішення про ліцензування ухвалюватиме електронна система на основі чітких критеріїв, визначених законодавством, що дозволить встановити єдині та прозорі правила для всіх учасників ринку.

Також планується запуск державної системи онлайн-моніторингу, яка контролюватиме діяльність легальних казино, перезапуск реєстру лудоманів та реформування ринку лотерейного бізнесу, що наразі функціонує без ліцензій і не сплачує відповідних платежів, отже, не підлягає державному контролю.

Очікується, що завдяки легалізації грального бізнесу надходження податків до державного бюджету зростуть щонайменше на 10 мільярдів гривень щорічно. Прозорі правила гри також підвищать привабливість України як юрисдикції для міжнародних компаній.

Ліквідація КРАІЛ та створення “ПлейСіті”

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №9256д, що передбачає посилення контролю на гральному ринку та ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

4 січня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

21 березня уряд створив державне агентство “ПлейСіті” на заміну КРАІЛ, яке підпорядковується Міністерству цифрової трансформації.

25 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, передавши її повноваження “ПлейСіті”. Новим керівником агентства став Геннадій Новіков, який раніше обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

У Мінцифри зазначають, що на попередній посаді Новіков успішно налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино – у 2024 році було заблоковано понад 4 500 таких сайтів. Він також сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, в результаті чого було зібрано майже 18 мільйонів гривень штрафів.