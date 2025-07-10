Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про початок відбору громадських активістів, які будуть відповідальні за контроль діяльності державного агентства “ПлейСіті”. Це агентство регулює ринок азартних ігор в країні. Відомство повідомило про це через свою пресслужбу.

Основною метою “ПлейСіті” є забезпечення прозорості та контрольованості ринку азартних ігор і лотерей. Вибір експертної групи також буде відкритим і проходитиме через голосування в додатку “Дія”, як зазначено у повідомленні.

У Мінцифри підкреслили, що до участі в конкурсі можуть бути допущені представники громадських організацій, які відповідають наступним критеріям:

мають щонайменше два роки досвіду роботи у сферах боротьби з корупцією, ігровою залежністю або нелегальним гральним бізнесом;

представляють реальні кейси своєї діяльності.

Водночас, до участі у відборі не допускаються: діючі державні службовці, особи, які працювали в ліквідованій Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) протягом останніх двох років, їхні родичі, а також власники, засновники, працівники або бенефіціари грального бізнесу.

Заявки на участь у відборі приймаються до 23 липня.

Ліквідація КРАІЛ та створення “ПлейСіті”

4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №9256д, який посилює контроль на ринку азартних ігор і передбачає ліквідацію КРАІЛ.

Цей закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 4 січня 2025 року.

21 березня 2025 року уряд створив нове державне агентство “ПлейСіті”, яке стало заміною КРАІЛ і підпорядковується Мінцифрі.

25 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про ліквідацію КРАІЛ, передавши її повноваження новому агентству, яке очолив Геннадій Новіков. Раніше він займав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

У Мінцифри зазначили, що на попередній посаді Новіков успішно налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино, заблокувавши понад 4 500 сайтів у 2024 році. Також він сприяв перевіркам організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, внаслідок чого було зібрано майже 18 млн грн штрафів.

Офіційний старт роботи “ПлейСіті” відбувся 2 червня 2025 року.