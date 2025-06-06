Згідно з повідомленням Associated Press (AP)

18 липня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що стосується реалізації експериментального проєкту “Будівництво Каховського гідровузла на річці Дніпро”. Це рішення стало основою для державної компанії “Укргідроенерго” для початку підготовки проєктної документації на відновлення Каховської ГЕС.

Богдан Сухецький, тимчасовий виконувач обов’язків генерального директора “Укргідроенерго”, поділився інформацією про етапи відновлення Каховської ГЕС. Він зазначив, що компанія готова розпочати роботи одразу після закінчення війни та деокупації.

“Ми готові в будь-який момент закінчення війни, деокупації, домовленості почати працювати над відновленням. Наразі ми не знаємо який стан споруди, що відбувається на тому березі, яка ситуація з мінно-вибуховою безпекою, що залишилось з тієї вибухівки, якою підірвали Каховську ГЕС. Це відкриті питання, до яких нам потрібно буде підходити. Ми зараз не готові витрачати кошти на проєкти, які потім, можливо, не будуть реалізовані. Якщо зараз почнемо проєктувати, а через два-три роки нам дозволять будувати, то наші проєкти будуть вже старі відносно технологій”, – Богдан Сухецький

За словами Сухецького, “Укргідроенерго” вже визначило маршрути для під’їзду техніки, розташування комунікацій та місце для тимчасової дамби. Компанія також створила 3D-модель Каховського водосховища, що дозволяє точно прогнозувати процес його наповнення.

При середній приточності Дніпра та Десни, наповнення водосховища до проєктних розмірів займе більше півтора року. “Укргідроенерго” активно співпрацює з міжнародними компаніями, підписуючи меморандуми про партнерство для залучення сучасних технологій та інвестицій.

Керівник підприємства підкреслив, що філія Каховської ГЕС не розформована, а частина персоналу продовжує працювати після релокації.

“Україна потребує Каховської ГЕС. Що таке “Укргідроенерго”? Наша компанія не лише виробляє електроенергію. Перше наше завдання – це водозабезпечення для всієї України. Друге – це балансування енергосистеми. Ми чітко розуміємо, що Каховська ГЕС має бути ідеальною. Це повинна бути надсучасна, надтехнологічна станція, тому що ми будуватимемо з нуля, використовуючи всі новітні технології та проєктні рішення”, – Богдан Сухецький

Сухецький також навів приклад Дніпровського каскаду, де вода, що проходить від Києва до Чорного моря, може ефективно використовуватись на кожній станції. Завдання компанії полягає в максимально екологічному використанні цієї енергії.

Важливість Каховської ГЕС також полягає в забезпеченні безпеки Запорізької атомної електростанції, оскільки наявність води необхідна для її охолодження.

Крім того, Сухецький звернув увагу на значення судноплавного коридору від верхньої частини Дніпра до Чорного моря, який наразі не функціонує через низький рівень води.

“Суднохідний коридор від верхньої частини Дніпра до Чорного моря наразі не діє. Навіть якщо у нас відкриється Дніпро, він не працюватиме допоки ми не піднімемо рівень води, який дозволить суднам ходити по Дніпру. А це теж дуже важливо”, – Богдан Сухецький

Наслідки підриву Каховської ГЕС

6 червня 2023 року російські війська підірвали Каховську ГЕС, що призвело до підтоплення 80 населених пунктів Херсонщини, переважно на лівобережжі.

Затоплено близько 620 квадратних кілометрів територій у чотирьох областях: Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській. Постраждали близько 100 тисяч жителів цих регіонів.

За офіційними даними, внаслідок теракту загинуло 32 особи, 28 отримали поранення, а 39 вважаються зниклими безвісти на правобережжі Херсонщини. Загальні збитки України оцінюються приблизно у 1,5 мільярда доларів США.

Руйнація греблі та повені на лівобережжі Херсонщини призвели до загибелі сотень людей, що значно перевищує офіційні заяви окупаційної влади, згідно з розслідуванням Associated Press.