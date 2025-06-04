Нова стратегічна ініціатива України у сфері оборонної промисловості

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

4 червня Міністр оборони України Рустем Умеров анонсував нову стратегічну ініціативу в галузі оборонної промисловості. Ця заява була зроблена після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.

Умеров підкреслив, що ініціатива передбачає створення українських оборонних підприємств за межами країни, а також залучення міжнародних партнерів до будівництва таких підприємств в Україні.

“Наші партнери мене спитали, чи Україна може побудувати підприємства в їхніх країнах, щоб забезпечувати їх певними ініціативами, певною зброєю. Ми домовилися, що виробництво, яке буде здійснено за кордоном українськими компаніями, буде повертатися в Україну допоки триватиме війна.” – Рустем Умеров

Міністр також зазначив, що наразі ініціатива не має офіційної назви, але її умовно розглядають як “інвестицію Рамштайну в промисловість”.

“Країни-члени можуть побудувати великі підприємства в Україні, а ми будуємо підприємства в інших країнах.” – Рустем Умеров

Ця ініціатива має на меті зміцнення можливостей українського військово-промислового комплексу та поглиблення стратегічної співпраці з міжнародними партнерами.

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” у Брюсселі завершилося, і за його результатами сім країн оголосили про нові пакети військової допомоги.