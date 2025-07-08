Базова загальновійськова підготовка студентів в Україні з 2025 року

За даними Міноборони України

В Україні вже функціонує полігон, призначений для проходження базової загальної військової підготовки (БЗВП) студентами, який міністр освіти Оксен Лісовий охарактеризував як “чотиризірковий хостел”. У своєму інтерв’ю він зазначив, що цей полігон розташований у безпечному регіоні, готовому приймати молодь з усієї країни, проте не розкрив конкретну область.

“Це хороші умови, скажемо так, такого 4-зіркового хостела. Для того, щоб не налякати зразу молодь якимись жорсткими умовами, а навпаки поступово заглиблювати їх в такі бомжстайли, в яких ми трошки жили під час бойових дій. От і це ее ці умови вже є і це можна робити.” – Оксен Лісовий

Лісовий підкреслив, що в умовах дистанційного навчання в університетах, яке запроваджено з метою безпеки, військовий вишкіл має проходити в очному форматі. Для цього планується використовувати бази, які створюються в порівняно безпечних регіонах.

Основні аспекти БЗВП для студентів

15 січня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12076, який вносить зміни до закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Цей документ передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів, які здобувають вищу освіту.

17 січня Міністерство оборони повідомило, що базова загальновійськова підготовка для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року.

Курс включатиме 300 академічних годин, які поділяються на дві частини:

теоретична частина – 90 академічних годин, що проходитимуть у навчальних закладах;

практична частина – 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах Збройних сил та інших установах.

Теоретичний курс є обов’язковим для всіх студентів, незалежно від статі, тоді як практична частина є обов’язковою лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки можуть проходити практику за власним бажанням і після медичного огляду.