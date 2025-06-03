Як повідомляється у відео з презентації проєкту на YouTube

В Україні розпочинається новий проєкт під назвою “Трайб”, який має на меті освітнє підвищення кваліфікації ветеранів і ветеранок Збройних сил України. Ця ініціатива охоплює важливі теми, такі як права людини, медіаграмотність та активна участь у громадському житті. Презентація проєкту відбулася нещодавно, де були озвучені основні цілі та завдання.

Проєкт “Трайб” ініційований правозахисними організаціями Amnesty International Ukraine та Amnesty International Denmark за підтримки данського фонду CISU. Реалізація проєкту відбувається у співпраці з Жіночим Ветеранським Рухом, ГО “Принцип”, Центром Лідерства НаУКМА та благодійним фондом “Веста”.

Учасники програми отримають доступ до всебічного курсу, що включає теми прав людини, адвокації, медіаграмотності, психологічної стійкості та реалізації власних ініціатив. Навчання триватиме з липня по листопад 2025 року і передбачає онлайн-заняття, офлайн-ретрити, тренінги, воркшопи, а також менторську підтримку.

“Вони не розуміють, що робити далі, після звільнення, куди можна звернутися, до кого можна прийти, на що вони дійсно можуть очікувати, що існує лише на паперах, але не працює на практиці. І ми вирішили обʼєднатися з фаховими ветеранськими організаціями, організаціями, які працюють з військовими, полоненими, ветеранками та ветеранами та організовуємо цей проєкт разом”, – розповіла Вероніка Пугач, координаторка проєкту Amnesty International Ukraine.

Катерина Храпович, менеджерка напряму навчань ГО “Принцип”, акцентувала увагу на мультидисциплінарному характері програми, яка охоплює державотворчі процеси, психоедукацію, підтримку в неурядових організаціях, а також навчання комунікації з медіа та державними структурами.

Вона зазначила, що навчальна програма включає понад 80 годин теоретичного матеріалу та близько 5 годин практичних занять, більшість з яких проходитиме в онлайн-форматі. Учасники отримають практичні інструменти, які зможуть використовувати відразу після завершення курсу.

“Майже кожне заняття – це практичні інструменти, які людина після закінчення цієї програми зможе використати вже буквально тут і зараз. І ми залучили дуже багато фахових лекторів, які є спеціалістами у своїх тематиках, які є представниками як державного, так і громадського секторів, деяких державних структур. Тому ми сподіваємося, що ця програма буде дуже корисна для наших учасників”, – зазначила Катерина Храпович.

Для участі в програмі необхідно пройти реєстрацію та відбір. Наразі доступно 25 місць, що дозволить ефективно працювати з кожним учасником. У разі успішного завершення проєкту планується організація другого сезону.

Згідно з даними Міністерства у справах ветеранів, в Україні налічується близько 1,3 мільйона ветеранів ЗСУ, для яких “Трайб” може стати важливим ресурсом для подальшої адаптації та активної участі в громадському житті.