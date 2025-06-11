Українські проєкти: нова урядова ініціатива для відновлення України

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на сайті Кабінету Міністрів України

В Україні розпочалася нова урядова ініціатива під назвою “Українські проєкти”, яка має на меті систематичний підхід до відновлення та розвитку країни в умовах війни. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Стратегічної інвестиційної ради, що відбулося 11 червня.

“Вперше створено чіткий перелік національних пріоритетів. Тепер фінансування отримують лише ті проєкти, які дійсно потрібні людям і країні.” – Денис Шмигаль

Ця програма є частиною реформи управління публічними інвестиціями. За словами прем’єра, всі проєкти підлягають єдиному відбору, що базується на критеріях економічної, соціальної та безпекової доцільності.

На засіданні також обговорили включення до Єдиного проектного портфеля ряду нових ініціатив, серед яких:

спільні проєкти з італійськими партнерами;

ініціатива DRIVE, спрямована на відновлення транспортної інфраструктури;

проєкти Міністерства охорони здоров’я, що стосуються будівництва та реконструкції лікарень;

ініціативи в енергетичному та транспортному секторах.