Єдина інформаційна платформа для пошуку зниклих безвісти в Україні

Як повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти Артур Добросердов під час презентації на YouTube-каналі Медіацентру Україна

Станом на 1 липня 2025 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, зафіксовано понад 300 іноземців та осіб без громадянства. Цю інформацію озвучив Уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов під час презентації нової інформаційної платформи у Медіацентрі Україна.

Міністерство внутрішніх справ України створило та запустило Єдину інформаційну платформу, яка містить всю необхідну інформацію та покрокові інструкції для родин осіб, що зникли безвісти. Цей структурований портал покликаний полегшити доступ до важливих даних.

“Інформація про зниклих безвісти та осіб без громадянства також розміщується в Єдиному реєстрі. Станом на сьогодні понад 300 іноземців та осіб без громадянства вважаються зниклими. Це як військові, так і цивільні.” – Артур Добросердов

Платформа забезпечує зручний доступ до інформації для родин зниклих, включаючи статус справи, контакти державних органів та актуальні новини. Директорка Департаменту комунікації МВС України підкреслила, що цей портал допоможе уникнути ситуацій, коли родини змушені звертатися до кількох інстанцій.

“Портал покликаний допомогти родинам відразу звертатися до потрібних органів та дотримуватися правильного порядку дій, що сприятиме пошуку зниклого чи зниклої. На сайті є чітка інструкція як діяти, коли близька людина перестала виходити на зв’язок.” – Директорка Департаменту комунікації МВС України

Однією з ключових особливостей платформи є зібрання інформації від усіх структур, що займаються пошуком зниклих, включаючи міжнародних партнерів. Це дозволяє рідним перевірити, чи не потрапила їхня близька людина у полон.

Знайти портал дуже просто: достатньо ввести в пошуковику назву “Єдина інформаційна платформа”. Очікується, що найближчим часом на платформі з’являться англійська та іспанська версії, що ще більше полегшить доступ до інформації.