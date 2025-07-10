В Італії створять Центр єдності для українців – рішення міжнародної конференції

Про це повідомляє Міністерство національної єдності України
На Міжнародній конференції з відновлення України, що проходила в Римі, було ухвалено рішення про створення Центру єдності для українців в Італії. Про це повідомив Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності України, згідно з інформацією Міністерства національної єдності України.
“Жодна стратегія відновлення не спрацює без людей, які її втілюють. Люди – це головна цінність і рушій відновлення України.”
Олексій Чернишов підкреслив важливість об’єднання зусиль для досягнення основних цілей, таких як справедливий, тривалий і стійкий мир, розвиток людського капіталу, а також підтримка українців як в Україні, так і за її межами.
Він також акцентував, що пріоритетом для держави має стати економічне зростання, залучення інвестицій, проведення термінових реформ і створення нових робочих місць.
“Саме ці фактори сприятимуть добровільному поверненню громадян України з-за кордону.”
Віцепрем’єр також зазначив, що єдність українського народу є ключовим завданням Міністерства національної єдності, і попереду ще багато роботи для збереження та розвитку великої української родини.
В рамках конференції було офіційно оголошено про відкриття Центру єдності в Італії, який стане важливим майданчиком для консолідації української діаспори та підтримки громадян, які перебувають за кордоном.
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