В Італії створять Центр єдності для українців – рішення міжнародної конференції

Про це повідомляє Міністерство національної єдності України

На Міжнародній конференції з відновлення України, що проходила в Римі, було ухвалено рішення про створення Центру єдності для українців в Італії. Про це повідомив Олексій Чернишов, віцепрем’єр-міністр та міністр національної єдності України, згідно з інформацією Міністерства національної єдності України.

“Жодна стратегія відновлення не спрацює без людей, які її втілюють. Люди – це головна цінність і рушій відновлення України.” – Олексій Чернишов

Олексій Чернишов підкреслив важливість об’єднання зусиль для досягнення основних цілей, таких як справедливий, тривалий і стійкий мир, розвиток людського капіталу, а також підтримка українців як в Україні, так і за її межами.

Він також акцентував, що пріоритетом для держави має стати економічне зростання, залучення інвестицій, проведення термінових реформ і створення нових робочих місць.

“Саме ці фактори сприятимуть добровільному поверненню громадян України з-за кордону.” – Олексій Чернишов

Віцепрем’єр також зазначив, що єдність українського народу є ключовим завданням Міністерства національної єдності, і попереду ще багато роботи для збереження та розвитку великої української родини.

В рамках конференції було офіційно оголошено про відкриття Центру єдності в Італії, який стане важливим майданчиком для консолідації української діаспори та підтримки громадян, які перебувають за кордоном.