Нова редакція грантової програми для переробних підприємств в Україні

Про це повідомили у Мінекономіки

Уряд України затвердив нову редакцію програми “Гранти для переробних підприємств”, яка включає новий напрямок для відновлення виробничих потужностей. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Юлія Свириденко, міністр економіки, зазначила, що підприємства, які постраждали від війни, можуть отримати грант до 16 мільйонів гривень на закупівлю, доставку та монтаж нового обладнання.

“Держава покриває до 80% витрат. Нова редакція програми також дозволяє повторну участь, а також розширює підтримку для аграріїв і виробників, які обирають українське обладнання. Ці зміни допоможуть підприємствам відновити втрачені потужності, створити нові робочі місця та забезпечити стабільний розвиток.” – Юлія Свириденко, Міністерство економіки України

Кому доступні гранти

Гранти на відновлення можуть отримати мікро-, малі та середні підприємства, а також фізичні особи-підприємці, які працюють у переробній промисловості та мають підтвердження руйнувань або пошкоджень виробничих площ через війну.

Максимальний розмір гранту становить 16 мільйонів гривень, але не більше фактично підтверджених збитків. Фінансування відбувається на умовах співфінансування 20/80, що означає, що для отримання максимальної суми гранту власний внесок має бути не менше 4 мільйонів гривень.

Грант можуть отримати всі постраждалі виробники, незалежно від групи пов’язаних осіб. Для подачі заявки потрібно надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та акт оцінки збитків за методикою Фонду державного майна та Мінекономіки.

Також заявки можуть подавати підприємства, які раніше отримували грант на розвиток або створення переробного підприємства, але загальна сума грантів не повинна перевищувати 16 мільйонів гривень.

Умови участі та використання грантових коштів

Умови програми залишаються спільними з базовою грантовою програмою для переробних підприємств: отримувачі повинні створити не менше п’яти нових робочих місць, а також забезпечити повернення суми гранту у вигляді сплачених податків і ЄСВ протягом трьох років, з яких мінімум 20% – це ЄСВ із нових робочих місць.

Грантові кошти можна використовувати виключно на придбання, доставку та монтаж нового обладнання, як українського, так і іноземного виробництва.

Нововведення програми

Підприємства, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Грантові кошти тепер можна використовувати для придбання нематеріальних активів, зокрема для проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (RnD).

Якщо проєкт складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, умови співфінансування становлять 30/70: 30% внесок учасника і 70% грантові кошти.

Підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов’язання за попереднім договором, можуть повторно подаватися на грант після затвердження Мінекономіки акту про виконання умов.

Подача заявок триває постійно, з періодичністю у два тижні. Документи можна подати через платформу “Дія”.

Умови грантової програми передбачають співфінансування 50/50 для більшості підприємств та 80/20 для виробників безпілотників, поліграфії та підприємств у прифронтових регіонах.

Процедура розгляду заявок

Крок 1: подача заявки разом із бізнес-планом через портал “Дія”. Заявка автоматично надсилається до вибраного банку.

Крок 2: перевірка банком податкових боргів, кредитної історії, оцінка бізнес-плану та візит на підприємство.

Крок 3: ухвалення рішення про грант Мінекономіки та Державною службою зайнятості. Перевагу мають проєкти з прифронтових регіонів.

Крок 4: виділення коштів після внесення підприємцем власної частки співфінансування.

Очікуваний термін отримання грантових коштів становить 1–1,5 місяця після завершення хвилі, у якій була подана заявка.