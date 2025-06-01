Супровід ветеранів в Україні: нові фахівці для підтримки захисників

Як зазначає медіа Українське Радіо

Після завершення війни в Україні близько 15% населення отримають статус ветерана або колишнього учасника бойових дій. Про це в ефірі Українського Радіо повідомила експертка компанії Open Space Works Ukraine Мар’яна Завійська. 2 серпня 2024 року Уряд ухвалив постанову, яка започаткувала діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Ці спеціалісти стають першими, хто зустрічає захисників та захисниць після їх повернення до громади.

На Черкащині вже розпочали свою роботу інформаційні радники для ветеранів у місцевих громадах. Наприклад, у Золотоніському районі працює 17 таких фахівців, про що розповіла начальниця відділу з питань ветеранської політики Золотоніської райдержадміністрації Юлія Верхольот.

Однією з фахівчинь, яка успішно пройшла конкурсний відбір, є Вікторія Прокопенко. Вона надає допомогу військовим у отриманні необхідних послуг, інформує про соціальні гарантії та забезпечує психологічну підтримку. Вікторія почала працювати у Золотоніській багатопрофільній лікарні з 5 травня 2025 року.

“Ця робота нова для мене, і в Україні вона також є новою. Її офіційно затвердило Мінветеранів. Я консультую військових щодо пільг та гарантій, допомагаю оформлювати документи, ознайомлюю, де і як отримати психологічні та реабілітаційні послуги. Звертатися до мене можуть не тільки ветерани та демобілізовані захисники, а й чинні військовослужбовці, члени їхніх родин, аби розв’язувати питання, що стосуються комфортного повернення до цивільного життя. Зокрема лікування та працевлаштування”, – Вікторія Прокопенко, спеціалістка з супроводу ветеранів

Вікторія розповіла, що дізналася про вакансію з новин, заповнила анкети, пройшла тестування та надіслала документи до Міністерства у справах ветеранів. Спочатку її поставили в резерв, але згодом запропонували роботу у лікарні. Незважаючи на хвилювання, вона відчуває впевненість у своїх силах.

Фахівчиня може супроводжувати ветеранів з усіх одинадцяти громад Золотоніського району.

Для отримання консультації ветеранам або демобілізованим особам потрібно звернутися через електронний ресурс еВетеран або особисто, пояснила Вікторія Прокопенко. Вона має електронний кабінет на сайті Міністерства у справах ветеранів України, де може бачити всі звернення. Якщо люди приходять до лікарні, вона допомагає заповнити анкету, написати заяву та зібрати документи, супроводжуючи їх на кожному етапі.

Хоча Вікторія працює у штаті багатопрофільної лікарні, вона не втручається у медичний процес. Її основне завдання – підтримувати ветеранів і бути поруч, коли це необхідно. Вона приймає відвідувачів у будні з 8:00 до 17:00 у 17-му кабінеті на першому поверсі.

За кілька тижнів роботи Вікторія Прокопенко надала кілька консультацій, і переважно ветеранів цікавили можливості зубопротезування.