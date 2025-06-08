Україна лідирує на чемпіонаті Європи 2025 з художньої гімнастики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України з художньої гімнастики завершила свої виступи на чемпіонаті Європи 2025 року з вражаючим результатом. Українські гімнастки здобули вісім медалей і вперше за 29 років зайняли перше місце у медальному заліку цього континентального турніру.

Чемпіонат Європи-2025 проходив у Таллінні, Естонія, де розігрували 12 комплектів нагород: вісім у дорослому заліку та три серед юніорок. Українська команда виборола три золоті медалі, з яких дві були здобуті юніорками у груповому багатоборстві та вправах з 10 булавами.

Єдине золото у дорослому заліку принесла 17-річна Таїсія Онофрійчук, яка перемогла в особистому багатоборстві. Вона загалом здобула чотири медалі: золоту, срібну та дві бронзові – усі в окремих фіналах.

Крім того, українська команда зайняла друге місце у командній першості, а в останній день чемпіонату виграла срібло у групових вправах з трьома м’ячами та двома обручами.

Нагороди України на чемпіонаті Європи-2025

Золото: особисте багатоборство (Таїсія Онофрійчук), групове багатоборство та групові вправи з 10 булавами (юніорки: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко, Таїсія Редька).

Срібло: булави (Таїсія Онофрійчук), командна першість (збірна України), групові вправи з трьома м’ячами та двома обручами (Єлизавета Азза, Діана Баєва, Олександра Ющак, Кіра Ширикіна, Анастасія Ікан, Валерія Перемета).

Бронза: обруч, стрічка (обидві – Таїсія Онофрійчук).

Важливість досягнень України

Ці результати стали знаковими для України: востаннє наша збірна очолювала медальний залік Євро у 1996 році, коли здобула дев’ять медалей, зокрема п’ять золотих.

Три золоті медалі на Євро-2025 – це найкращий показник за останні п’ять років. Востаннє таку кількість «золотих» українки здобували на чемпіонаті 2020 року, де посіли друге місце у медальному заліку, поступившись Ізраїлю за кількістю срібних нагород.

Українські гімнастки також підтвердили свою стабільність у групових вправах: у 2024 році вони зайняли третє місце з трьома стрічками та двома м’ячами, а тепер піднялися на другу сходинку з іншим комплектом вправ.

Таїсія Онофрійчук вдруге поспіль здобула бронзу у вправах з обручем, тоді як на Євро-2024 ця медаль була єдиною для неї.

Медальний залік Євро-2025: топ-5 країн

1. Україна – 3 золота + 3 срібла + 2 бронзи = 8 медалей

2. Болгарія – 3 + 1 + 1 = 5

3. Іспанія – 3 + 1 + 0 = 4

4. Італія – 2 + 1 + 3 = 6

5. Німеччина – 1 + 1 + 2 = 4