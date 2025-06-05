Україна лідирує в групі C Євро-2025 з сокки після двох турів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України з сокки продовжує утримувати лідерство в групі C чемпіонату Європи-2025 після другого туру. “Синьо-жовті” розпочали турнір з вражаючої перемоги над Італією, здобувши перемогу з рахунком 6:1, що дозволило їм зайняти перше місце в таблиці завдяки кращій різниці голів.

У другому турі українська команда впевнено обіграла Сербію з рахунком 7:2, що забезпечило їм достроковий вихід у плейоф. В Україні ексклюзивним транслятором Євро-2025 з сокки є Суспільне Спорт, де глядачі можуть слідкувати за прямими ефірами на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах.

У паралельному матчі групи Польща здобула мінімальну перемогу над Італією з рахунком 2:1. Хоча поляки пропустили гол вже на п’ятій хвилині, їм вдалося зрівняти рахунок до перерви і забити переможний м’яч у другому таймі. Ця перемога дозволила Польщі зрівнятися за очками з Україною – обидві команди мають по шість балів, але “синьо-жовті” зберігають лідерство завдяки кращій різниці голів.

Турнірна таблиця групи C Євро-2025 із сокки

Україна – 6 очок (2 матчі), різниця голів 13:3

Польща – 6 очок (2 матчі), різниця голів 6:1

Італія – 0 очок (2 матчі), різниця голів 2:8

Сербія – 0 очок (2 матчі), різниця голів 2:11

У третьому турі збірна України зустрінеться з Польщею в очному поєдинку за перше місце в групі. У разі перемоги або нічиєї “синьо-жовті” знову завершать основну частину Євро на першій сходинці. На Євро-2024 Україна також посіла перше місце в групі, але вибула на старті плейоф.

Матч між Україною та Польщею заплановано на п’ятницю, 6 червня, початок гри о 16:00 за київським часом.