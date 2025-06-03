Легалізація медичного канабісу в Україні: перший дозвіл на імпорт

Як повідомляється на сайті Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

В Україні вперше отримано дозвіл на імпорт медичного канабісу, що стало важливим кроком у сфері охорони здоров’я. Цю інформацію оприлюднила Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Дозволена субстанція вже зареєстрована в Україні та включена до Державного реєстру лікарських засобів. Це стало можливим завдяки набуттю чинності закону про легалізацію медичного канабісу, який почав діяти 16 серпня 2024 року. Законодавчий акт виключив канабіс, його смоли, екстракти та настоянки з переліку особливо небезпечних речовин.

В Україні використання канабісу дозволено виключно для медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілей.

Легалізація медичного канабісу в Україні

21 грудня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в другому читанні, отримавши підтримку 248 депутатів. Цей документ регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій сферах. Водночас, розповсюдження марихуани для рекреаційного використання залишається злочином і підлягає розслідуванню поліцією.

15 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав цей закон, який набрав чинності 16 серпня.

Для забезпечення вирощування медичного канабісу в Україні були розроблені ліцензійні умови. Весь ланцюг обігу медичних конопель, від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці, підлягає ліцензійному контролю. Також встановлено порядок придбання насіння рослин для культивування.

Цей крок відкриває нові можливості для пацієнтів, які потребують медичного канабісу, та сприяє розвитку нових напрямків у медицині.