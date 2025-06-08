Україна поступилася Канаді 2:4 на турнірі Canadian Shield – коментар Реброва

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України розпочала свої виступи на міжнародному товариському турнірі Canadian Shield, де в першому матчі зустрілася з командою Канади. На жаль, українці зазнали поразки з рахунком 2:4.

Вже до 31-ї хвилини гри українська команда пропустила три голи. На 81-й хвилині канадці вийшли вперед 4:0, але “синьо-жовті” змогли уникнути розгрому завдяки пізнім голам Іллі Забарного та Олександра Зінченка.

Ця поразка стала найгіршим показником для збірної України з 2021 року. Головний тренер Сергій Ребров прокоментував результат, вказавши на індивідуальні помилки гравців.

“Припускалися індивідуальних помилок в обороні. Дуже багато помилок у першому таймі. Гарних моментів ми не зробили, а суперник використав усі свої нагоди. На жаль, у першому таймі [забили] три, і це було важко – після 30 хвилин програвати 0:3. Але я вважаю, що всі ці голи – це індивідуальні помилки в обороні. Це дуже важливо.” – Сергій Ребров

Тренер також відзначив високий рівень гри канадської команди:

“Ми граємо на високому рівні, я вважаю, команда Канади – дуже високого рівня. Якщо ми помиляємося так часто в обороні, вони нам забивають.” – Сергій Ребров

Ребров зазначив, що втома також вплинула на гру, хоча футболісти Канади перебувають у подібних умовах, готуючись до чемпіонату світу, адже вони є господарями майбутнього турніру.

Всі чотири голи канадці забили з-за меж штрафного майданчика. Зокрема, четвертий гол Тейджон Б’юкенен забив, незважаючи на опіку захисника, влучивши у ворота з кількох метрів.

“Я б не сказав, що ми відіграли сьогодні дуже погано. Ми припустилися дуже важливих помилок у нашому штрафному. Коли припускаєтеся таких помилок у штрафному, це коштує поразки. І ми не забили. В першому таймі мали два чудові моменти.” – Сергій Ребров

Тренер також підкреслив, що товариський статус матчу вплинув на налаштування футболістів, адже вони не відчувають офіційного статусу гри на 100%.

“Але це товариські матчі. Що б ви не казали футболістам, вони відчувають, що це не офіційна гра, і не зосереджені на 100%, на жаль. Це моя думка – не знаю, що про це думають гравці. Перед матчем ми сказали, що це дуже серйозно, багато українських людей прибули сюди, багато також дивляться наш матч. Важливо було подарувати емоції людям в Україні.” – Сергій Ребров

Наступний матч збірної України в рамках турніру Canadian Shield відбудеться проти Нової Зеландії опівночі в середу, 11 червня.