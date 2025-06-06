1200 днів війни: зустріч Зеленського з Трампом на саміті G7

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

7 червня 2025 року відзначається важлива дата – 1200-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цей день став символом стійкості та боротьби українського народу. У зв’язку з цим, важливою подією є запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з колишнім президентом США Дональдом Трампом на саміті G7, який проходитиме з 15 по 17 червня в Кананаскісі, провінція Альберта, Канада.

Водночас, ситуація на фронті залишається напруженою. Увечері 6 червня російські війська завдали удару по Київському району Харкова. Протягом короткого часу місто зазнало обстрілу з використанням ракети, двох керованих авіабомб (КАБ) та реактивних систем залпового вогню Торнадо-С.

На Сумщині також відзначено нову “червону зону”, яка розташована поблизу села Садки, що на південний схід від Юнаківки. Це свідчить про загострення ситуації в регіоні та потребу в додаткових заходах безпеки.

У ніч на 6 червня російська армія випустила 452 повітряні цілі по території України. Проте сили протиповітряної оборони продемонстрували свою ефективність, збивши 199 безпілотників та 36 ракет, що свідчить про високий рівень готовності українських військових.