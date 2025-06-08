Найкривавіша атака на Харків 8 червня 2025 року: обстріли, жертви та обмін полоненими

Про це у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров

8 червня 2025 року Україна відзначає 1201-й день протистояння російському вторгненню. Ніч на 7 червня стала найкривавішою для Харкова з початку війни, коли місто зазнало масованої атаки. Протягом півтори години в Харкові пролунало понад півсотні вибухів, що призвело до значних руйнувань та людських жертв.

Згідно з офіційними даними, внаслідок обстрілу постраждало щонайменше сорок осіб, серед яких одна людина загинула. Багатоповерхові будинки в Основ’янському районі зазнали серйозних пошкоджень, що підтверджується численними фото та відео з місця подій.

У Координаційному штабі з питань обміну полоненими повідомили, що Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну, проте ці звинувачення не відповідають попереднім домовленостям. Українська сторона надала узгоджені списки для обміну, тоді як російська сторона представила інші, які суперечать домовленому формату.

“Заяви РФ не відповідають попереднім домовленостям. Україна подала списки на обмін, тим часом російська сторона передала інші списки, які суперечать узгодженому підходу. Українська сторона відповіла і очікує на подальші кроки Росії.” – Координаційний штаб з питань обміну полоненими

Крім того, на Запоріжжі російські війська атакували приватний будинок у Приморському за допомогою FPV-дрона. Внаслідок цієї атаки 63-річний чоловік отримав поранення і був госпіталізований. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що постраждалий отримує всю необхідну медичну допомогу.

Таким чином, 1201-й день війни став одним із найскладніших для Харкова, а також свідченням продовження агресивних дій Росії на інших фронтах. Україна продовжує боротися за свою територіальну цілісність і готується до нових викликів.