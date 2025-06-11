Україна на 1205-й день війни: Зеленський про безпеку та підтримку ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

12 червня 2025 року Україна відзначає 1205-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Росії. Цей день став важливим етапом у протистоянні, яке триває вже понад три роки.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Росія свідомо загрожує південним регіонам країни, зокрема Одесі. Він закликав міжнародних партнерів до створення довгострокових гарантій безпеки для України після завершення конфлікту.

У той же час, президент Сербії Александр Вучич ухилився від підписання декларації, що була ухвалена на саміті “Україна – Південно-Східна Європа”, який проходив в Одесі. Основною причиною цього рішення стали “антиросійські настрої”, які містилися в тексті документа.

Зеленський також зазначив, що 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії “міг би бути більш ефективним”, акцентуючи на необхідності посилення тиску на агресора.

Крім того, Європейський Союз разом із Німеччиною виділяють додаткові фінансові ресурси для підтримки України: 13 мільйонів євро від ЄС та 5 мільйонів євро від Німеччини в рамках Фонду енергоефективності України.