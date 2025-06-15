Україна 1208-й день війни: обміни полоненими та бойові дії 15 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

15 червня 2025 року Україна відзначає 1208-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Росії. У цей час тривають обміни полоненими між Україною та Російською Федерацією, які, за словами президента Володимира Зеленського, продовжаться наступного тижня. Вже 14 червня відбувся четвертий обмін військовополоненими за цей тиждень.

Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом 14 червня обговорив питання обміну полоненими з Україною та висловив готовність до подальших переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту після 22 червня.

У Запорізькій області підрозділ ударних дронів Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив три російські зенітні системи на тимчасово окупованих територіях.

У Полтаві пролунав вибух, про що повідомляють місцеві кореспонденти. По всій Україні оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних атак. Повітряні сили ЗСУ зафіксували зліт російського МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет “Кинджал”.

На Полтавщині активно працюють сили протиповітряної оборони, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Когут. У кількох областях триває повітряна тривога, що свідчить про серйозність ситуації.