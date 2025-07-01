Україна на 1224-й день війни: санкції, підтримка МВФ і бойові дії у Запоріжжі

Про це американський політик повідомив у X (раніше Twitter) акаунті Кіта Келлога

1 липня 2025 року Україна відзначає 1224-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Росії. У цей день важливою подією стало введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке стосується синхронізації санкцій проти агресора. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що це рішення має на меті посилити тиск на Росію та уніфікувати міжнародні обмеження.

Крім того, виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми співпраці з Україною. За результатами цього перегляду, український бюджет незабаром отримає транш у розмірі 500 мільйонів доларів, що стане важливою підтримкою для економіки країни в умовах війни.

Також варто відзначити успішне повернення до України трьох підлітків, які тривалий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Це стало можливим завдяки зусиллям державних органів та міжнародних партнерів.

На жаль, в Україні спостерігається зростання кількості жертв серед цивільного населення та порушень прав людини на фоні ескалації бойових дій і змін у тактиці російських військ. У свою чергу, Канада надала Україні близько 1,7 мільярда доларів США в рамках ініціативи ERA, фінансування якої забезпечено доходами від заморожених російських активів, про що повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Події на фронті та інші новини

У Запоріжжі внаслідок атаки російських військ спалахнула пожежа. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про займання в одному з районів міста, інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Також у Запоріжжі було чути вибухи, що свідчить про продовження активних бойових дій у регіоні.

Серед інших новин, український та американський історик Сергій Плохій оголосив про свою відставку з посади директора Українського наукового інституту Гарвардського університету (HURI) після дванадцяти років роботи. Він подякував колегам за спільну працю та побажав успіхів своєму наступнику Террі Мартіну.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував нещодавні заяви речника Кремля Дмитра Пєскова щодо переговорів, назвавши їх “орвеллівськими” та безпідставними. Він закликав до негайного припинення вогню та початку тристоронніх переговорів для завершення війни.