Оновлення війни в Україні 7 липня 2025: санкції, вибухи та військові дії

Як повідомляє Telegram-канал Тимура Ткаченка

7 липня 2025 року відзначаємо 1230-й день повномасштабної війни України проти Росії. У цей час Президент Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій, який накладає обмеження на 60 юридичних та 73 фізичних осіб, що пов’язані з агресією РФ.

В Одесі знову чутно вибухи. Повітряні сили України повідомляють про активність безпілотників у Чорному морі, що викликає занепокоєння серед місцевого населення.

У Києві зафіксовано наслідки атак у кількох районах. Зокрема, в Солом’янському районі постраждав автомобіль та водопровідна труба, проте, за словами очільника Київської міської військової адміністрації Олексія Ткаченка, жертв немає.

У Деснянському районі уламки безпілотника пошкодили вікна нежитлової будівлі. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Хоча в Києві оголошено відбій повітряної тривоги, загроза ударів з боку безпілотників залишається, про що повідомляє КМВА.

Під час нічних подій у столиці чулися вибухи, а протиповітряна оборона активно працювала проти російських безпілотників.

В Одесі також зафіксовано вибухи, про що повідомляють місцеві кореспонденти.

Згідно з даними аналітичного проєкту DeepState, в ніч на 7 липня російські війська захопили населені пункти Лобкове в Запорізькій області та Піддубне на Донеччині. Також зафіксовано просування російських військ у напрямку Степового Запорізької області та Рівнополя Донецької області.