Україна готова до переговорів про вступ до ЄС – Урсула фон дер Ляєн

Як заявила віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина на сайті Interfax-Україна

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, і тепер черга за ЄС. Цю інформацію вона озвучила під час пресконференції, що відбулася після засідання Європейської Ради.

Фон дер Ляєн акцентувала увагу на рішучій підтримці України в різних сферах, включаючи військову, політичну та євроінтеграційну. Вона також повідомила, що ЄС вже виділив 1 мільярд євро для підтримки оборонної промисловості України, використовуючи кошти від заморожених російських активів.

Крім того, Єврокомісія готова надати Україні решту 11 мільярдів євро з кредитного пакету G7, усвідомлюючи термінову потребу в цих фінансах.

“Ми на шляху до досягнення цілі – передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз.” – Урсула фон дер Ляєн

На політичному фронті ЄС продовжить тиснути на Росію, щоб домогтися серйозних переговорів, починаючи з реального припинення вогню. У зв’язку з цим готується 18-й пакет санкцій, який має бути затверджений найближчим часом.

Президентка Єврокомісії також підтвердила підтримку України на шляху до європейської інтеграції.

“Під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає. І саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину. Тепер – наша черга. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед.” – Урсула фон дер Ляєн

Шлях України до Євросоюзу

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС за прискореною процедурою. Лише через кілька місяців, 23 червня 2022 року, Європейська рада надала Україні статус кандидата в ЄС.

Київ має реалізувати ряд важливих реформ, пов’язаних із верховенством права, боротьбою з олігархами та корупцією – всього сім ключових реформ.

26 вересня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що всі рекомендації Єврокомісії були виконані на урядовому рівні, і Україна готова до наступного етапу.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про вступ України до Союзу. Рада ЄС 21 червня 2024 року підтвердила мандат на переговори, а самі перемовини стартували 25 червня у Люксембурзі.

Одночасно розпочався двосторонній скринінг українського законодавства, що має на меті виявлення сфер для покращення.

Проте Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів з початку 2025 року, стверджуючи, що членство України в ЄС може стати тягарем для блоку та самої Угорщини.

Угорський уряд провів консультативний референдум, на якому понад 95% учасників висловилися проти вступу України до ЄС. Однак цей референдум не має юридичної сили і використовується прем’єр-міністром Віктором Орбаном як інструмент політичного тиску.

Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина назвала цю ініціативу політичною маніпуляцією та запевнила, що це не завадить початку переговорів.