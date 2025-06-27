Україна готова до переговорів про вступ до ЄС – фон дер Ляєн

Як заявляє віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в матеріалі Interfax-Україна

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, і тепер черга за ЄС. Цю інформацію вона озвучила під час пресконференції, що відбулася після засідання Європейської Ради.

Фон дер Ляєн акцентувала увагу на рішучій підтримці України в різних сферах, включаючи військову, політичну та євроінтеграційну. Вона також повідомила, що ЄС вже виділив 1 мільярд євро для підтримки оборонної промисловості України, використовуючи кошти від заморожених російських активів.

Крім того, Єврокомісія готова надати Україні решту 11 мільярдів євро з кредитного пакету G7, усвідомлюючи термінову потребу в цих фінансах.

“Ми на шляху до досягнення цілі – передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів у 2025 році. І ми готові наперед надати залишок у 11 мільярдів євро з кредитів G7, адже розуміємо, наскільки важливо Україні отримати ці кошти вже зараз.” – Урсула фон дер Ляєн

У політичному контексті ЄС продовжить тиснути на Росію, щоб досягти серйозних переговорів, починаючи з реального припинення вогню. У зв’язку з цим готується 18-й пакет санкцій, який має бути затверджений найближчим часом.

Очільниця Єврокомісії також підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС.

“Під безперервними обстрілами Україна ухвалює реформу за реформою. Це вражає. І саме тому Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів. Україна виконала свою частину. Тепер – наша черга. Адже процес вступу базується на заслугах. А Україна заслуговує на те, щоб рухатися вперед.” – Урсула фон дер Ляєн

Шлях України до Євросоюзу

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС за спеціальною процедурою. Лише через кілька місяців, 23 червня 2022 року, Європейська рада надала Україні статус кандидата в ЄС.

Київ має реалізувати ряд важливих реформ, пов’язаних із верховенством права, боротьбою з олігархами та корупцією – всього сім ключових реформ.

26 вересня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що всі рекомендації Єврокомісії на урядовому рівні були виконані, і Україна готова до наступного етапу.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори про вступ України до ЄС. Рада ЄС 21 червня 2024 року підтвердила мандат на переговори, а самі перемовини стартували 25 червня у Люксембурзі.

Одночасно розпочався двосторонній скринінг українського законодавства, що має виявити, які аспекти потребують покращення та на чому слід зосередитися.

Проте Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року, стверджуючи, що членство України може стати тягарем для блоку та самої Угорщини.

Угорський уряд провів консультативний референдум щодо вступу України до ЄС, де було наведено перелік так званих “7 ключових загроз”, серед яких економічні ризики, міграція та вплив на пенсійну систему.

26 червня 2025 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу України до ЄС, оскільки це може призвести до перенесення війни на територію Угорщини. За результатами референдуму понад 95% угорців висловилися проти членства України.

Хоча цей референдум не є юридично обов’язковим, Орбан використовує його як інструмент політичного тиску на партнерів у ЄС.

У Києві цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що цей процес є “невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів”.