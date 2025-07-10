Розширений склад збірної України з баскетболу для прекваліфікації ЧС-2027

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Головний тренер Айнарс Багатскіс разом із тренерським штабом оголосив розширений склад чоловічої збірної України з баскетболу для прекваліфікації до чемпіонату світу 2027 року. Українська команда розпочне свої виступи у другому раунді прекваліфікації, оскільки не змогла уникнути пониження у класі через останнє місце у відборі на Євробаскет-2025. Збірна потрапила до групи A, де її суперниками стануть Словаччина та Швейцарія.

До розширеного складу увійшли 22 гравці, з яких частина буде відібрана під час тренувального збору.

Розширений склад збірної України на прекваліфікацію до ЧС-2027:

Захисники: Олександр Ковляр (“Будучность”, Чорногорія), Віталій Зотов (“Йонава”, Литва), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Ілля Тиртишник (“ОраСі Равенна”, Італія), Максим Шульга (“Бостон Селтікс”, США), Святослав Михайлюк (“Юта Джаз”, США), Михайло Бублик (“Київ-Баскет”).

Форварди: Богдан Близнюк (“Йонава”, Литва), Володимир Конєв (“Дніпро”), Іван Ткаченко (“Міттельдойчер”, Німеччина), Артем Ковальов (“Тангеран Хоукс”, Індонезія), Олександр Липовий (“Колоссос”, Греція), Андрій Войналович (“Сабах”, Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Владислав Семерич (“Індіан Хіллс”, США).

Центрові: Максим Кличко (“Монако”, Франція), Данііл Сипало (“Дніпро”), Ростислав Новицький (“Валмієра”, Латвія), В’ячеслав Кравцов (“Борнео Хорнбіллз”, Індонезія), Артем Пустовий (“Сартрія Муда”, Індонезія), Олексій Лень (“Лос-Анджелес Лейкерс”, США), Дмитро Скапінцев (“Ріп Сіті Ремікс”, США).

Усі гравці НБА включені до заявки. За словами Айнарса Багатскіса, після завершення Літньої ліги 20 липня до команди приєднаються атакувальний захисник “Юти” Святослав Михайлюк, а також центрові Олексій Лень та Дмитро Скапінцев. Також можливий приїзд атакувального захисника “Бостон Селтікс” Максима Шульги, якщо клуб надасть дозвіл.

Владислав Семерич, вихованець “Черкаських Мавп”, який зараз грає за американський клуб “Індіан Хіллс”, дебютує у збірній. Раніше він виступав у молодіжній команді “Монако” і не потрапляв до основного складу, а минулорічний Євро U-20 пропустив через травму. До команди повернулися В’ячеслав Кравцов з “Борнео Хорнбіллз” та Ілля Тиртишник з “ОраСі Равенна”, які пропустили відбір на Євробаскет-2025. Також до складу приєднається Олександр Липовий з “Колоссос”, який не грав у заключному вікні відбору.

Не потрапили до заявки Ілля Сидоров, Володимир Герун, Денис Лукашов та Павло Крутоус, які раніше викликалися під час відбору на Євробаскет-2025.

Для підготовки до офіційних матчів заплановано три контрольні поєдинки: 24 та 25 липня в Ризі проти Нідерландів, а також 2 серпня в Хорватії проти національної збірної цієї країни.

Перший матч прекваліфікації збірна України проведе проти Швейцарії 6 серпня.