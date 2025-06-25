Порушення військового обліку в Україні 2025: штрафи та мобільний додаток «Резерв+»

Про це повідомляє платформа Опендатабот для роботи з відкритими даними.

З початку 2025 року в Україні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відкрили понад 28 212 справ за порушення військового обліку. Більшість штрафів стосується чоловіків, про що повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Згідно з даними аналітиків, з квітня кількість штрафів зросла на 11,2 тисячі. В середньому щомісяця відкривалося близько 4,7 тисячі нових проваджень, а квітень 2025 року став рекордним з 5 682 штрафами. Лише кожне п’яте провадження було закрито протягом цього року.

Особливу увагу привертає Чернігівський районний ТЦК, який відкрив 8 справ проти одного чоловіка – 5 у квітні та ще 3 на початку червня. Важливо зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: на жінок відкрито лише 46 справ, що становить 0,16% від загальної кількості. Найбільше штрафів отримують чоловіки віком від 25 до 45 років – це 82% усіх випадків.

Київ лідирує за кількістю відкритих проваджень – 3 835 справ з початку року. За ним йдуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області. Всього дев’ять регіонів мають понад тисячу справ. У Києві найбільше проваджень відкрив Подільський ТЦК – 1 100 лише за першу половину року.

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень під час воєнного стану або за повторне порушення. Раніше сума штрафу становила 1 700 гривень. Для посадових і юридичних осіб штрафи сягають від 34 000 до 59 000 гривень.

У разі несвоєчасної сплати штрафу, сума подвоюється після передачі справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від обов’язку дотримуватися правил військового обліку.

26 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт «Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби». Президент Володимир Зеленський зазначав, що військові пропонували додатково призвати 450-500 тисяч осіб.

11 квітня 2024 року парламент ухвалив закон про мобілізацію у другому читанні, а 16 квітня президент підписав його. Закон набрав чинності 18 травня 2024 року.

З 18 травня 2024 року запрацював мобільний додаток «Резерв+», який дозволяє військовозобов’язаним, призовникам і резервістам оперативно оновлювати свої дані та отримувати інформацію з реєстру «Оберіг». Додаток доступний у App Store та Google Play Market.

За період з 18 травня по 16 липня 2024 року 4 690 496 військовозобов’язаних оновили свої військово-облікові дані через «Резерв+». 26 липня у додатку з’явилася можливість додавати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.