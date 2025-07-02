Міністерство оборони України про стан оборонної допомоги США у 2025 році

За інформацією NBC News джерел, наказ про відтермінування видав міністр оборони США Піт Гегсет.

Міністерство оборони України заявило, що не отримувало офіційних повідомлень про призупинення або зміну графіків постачання узгодженої оборонної допомоги від Сполучених Штатів. Ця інформація була оприлюднена 2 липня.

Відомство звернуло увагу на повідомлення про затримки в постачанні окремих елементів раніше затверджених пакетів оборонної допомоги та наразі проводить розслідування щодо цих ситуацій.

Міноборони України аналізує наявні дані та перевіряє деталі по кожному елементу допомоги. Для отримання уточнень було ініційовано телефонну розмову з американськими колегами.

Результати контактів з партнерами зі США будуть повідомлені на рівні Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

У відомстві підкреслили важливість спиратися лише на офіційну та перевірену інформацію, оскільки деякі публічні коментарі в Україні можуть не відповідати дійсності.

Для України критично важливо зберігати стабільність, безперервність та прогнозованість у наданні узгодженої оборонної допомоги, особливо в контексті посилення систем протиповітряного захисту.

“Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України.” – Міністерство оборони України

Напередодні прессекретарка Білого дому Анна Келлі підтвердила, що США призупинять частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через зменшення запасів на американських складах.

“Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти продовження військової допомоги Україні, що відповідає його меті покласти край цій трагічній війні. Водночас Міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів Адміністрації.” – Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики

Згідно з інформацією NBC News, наказ про відтермінування видав міністр оборони США Піт Гегсет після службової записки про перегляд арсеналів боєприпасів. Постачання можуть бути затримані до завершення оцінки.

Після другого терміну інавгурації Дональда Трампа військова допомога Києву від Вашингтона не надходила, проте озброєння в межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити після призупинення постачань на початку березня.